生態紀錄電影《山椒魚來了》上映首周全台票房突破300萬，中華汽車為力挺台灣特有種研究調查，支持國內影視產業發展，邀請同仁眷屬以行動支持《山椒魚來了》電影上映。包場活動當天麥覺明導演特別應邀出席，並於電影放映後與中華汽車同仁分享拍攝點滴、合影留念。為讓大家深切體會到氣候變遷及生態永續的重要性，麥覺明導演特別帶領中華汽車同仁高喊：「山椒魚來了，我們都是台灣特有種！」口號，為活動帶來精采高潮。

《山椒魚來了》歷經17年拍攝取材，麥覺明導演透露，為了拍攝山椒魚產卵過程，研究及拍攝團隊長達半年，不論晴天、雨天每週固定攀上3000公尺高山，無時無刻都在研究怎麼樣的角度記錄，才不會影響到山椒魚和牠們的卵串胚胎，最終找到適合且畫素等級較高的鏡頭拍攝，並運用音樂搭配縮時攝影，讓卵串隨節氣不斷成長變化，完整及流暢的記錄山椒魚產卵孵化過程，非常有成就感。

拍攝期間，中華汽車同仁眷屬也曾在奇萊山上巧遇攝影團隊，現在從大銀幕中看到山椒魚的紀錄及研究人員的付出，覺得非常感動。《山椒魚來了》電影上映至今，企業、學校、NGO包場活動逼近百場，持續累積票房口碑，為回饋喜愛山椒魚的影友，同步推出可愛的山椒魚「小鯢」周邊商品(開麥網站www.mitbarley.com)，中華汽車也將於廠內發動團購活動支持響應，讓山椒魚的熱潮席捲全廠。

中華汽車致力推動ESG，不僅透過生態電影、生態講座建立同仁環境永續的觀念，每年由部門自辦的淨灘、淨山活動更高達20多場，今年也將以「以大帶小」的方式推動志工活動，邀請協力廠、經銷商及員工親友共同投入守護生態環境。與《山椒魚來了》復育台灣特有種理念相同，中華汽車近年來陸續於楊梅廠、新竹廠廠區內建置了生態池，至今已復育9種殼斗科植物及多種台灣原生種，今年預計展開「CMC生態池社區導覽」計畫，培育更多環境志工為生態多樣性盡一份心力。