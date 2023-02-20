即將效力七六人的超級扣將麥克隆（Mac McClung）在灌籃大賽出盡鋒頭，替這項曾受人喜愛的賽事重新帶來關注度，獨行俠王牌球星東契奇（Luka Doncic）被問及是否打算在下賽季參加灌籃大賽，東契奇則是搞笑回應，「我想還要再等個2-3年，得增加我的彈跳力。」

橫空出世的麥克隆主宰了灌籃大賽，4次扣籃全都一次完成，最後一灌更是上演突破人類極限的空中轉體540度反扣，征服了現場所有觀眾，就連被稱為「人類精華影片」的多米尼克威爾金斯（Dominique Wilkins）都親自上前擁抱麥克隆，可以說他獨自一人拯救了灌籃大賽。

而觀眾滿心期待的重頭戲NBA全明星賽，今年卻遭到許多球迷砲轟，批評大多圍繞在場上球員的防守態度及外圍出手過多，本場僅有4分進帳的東契奇完成1記雙手反扣，是少數上演灌籃動作的球員。

自從拉文（Zach LaVine）、阿隆戈登（Aaron Gordon）退出這個舞台後，灌籃大賽似乎變成可有可無的賽事，還好麥克隆拯救了它，但球迷仍是深切盼望超級巨星能夠參加灌籃大賽，本來要在全明星賽先發的鵜鶘狀元郎錫安威廉森（Zion Williamson），已經表態認真考慮參加明年的灌籃大賽，有機會與衛冕冠軍麥克隆較量，不過身體素質同樣相當勁爆的愛德華茲（Anthony Edwards）卻表明拒絕參賽，讓人相當遺憾。