就學時的科系與畢業後職業的所得薪水相關性大。一位清大女學生表示，大學時讀的是醫藥學群的執照相關科系，畢業後薪水低，碩士班讀了一個新興的系所，讀到一半才發現不妙，於是從去年開始準備考取學士後中醫，感嘆「選錯系所真的毀一生」。不過許多網友認為，投胎比選擇科系更重要，掀起熱議。

原PO在Dcard發文表示，台灣薪資分佈差距非常大，撇除富二代，絕大部分的人在大學選科系時就決定了往後薪水，有些工作畢業就有年薪100萬起跳，有些工作要長達20多年才可能月薪7、8萬。「勸大家選科系找有賺頭的」，雖然通常難考，但忍過去就是前途可期。

原PO提到，她大學時讀的是醫藥學群的執照相關科系，薪水很低，讀碩士班時她又沒有查清楚畢業後薪資，念了一個新興的系所，攻讀到一半才發現狀況不妙，於是現在正在準備學士後中醫系的考試，「沒賺頭的到頭來還要重新拼，真的很累」。

對此，許多網友紛紛回應，「結果中醫念到畢業，發現中醫也很慘，那又是另一個故事了」、「想太多，很多人不是做本科系的工作，缺錢就去當房仲」、「之前一個私立學店電機碩班留言說他只是私立碩畢，但擠進台積電以後現在年收200多萬，講難聽點，台大冷門科系的人可能都還沒他賺得多」。

其中最多人認為，投胎比選擇科系更重要，「台灣是一出生就決定往後的人生了，我朋友冷門碩畢畢業做助理也很開心，因為他爸媽留了一堆房子等他未來回家收租，工作只是他的興趣」、「有在生的不是89就是真的很有錢的，看看台灣的薪資物價和工時，難怪台灣生育率全球倒數前5」。

但也有人反對這種說法，「哪裡不是一出生就決定往後的人生？你覺得大部分美國貧民窟的人有比台灣的底層容易翻身嗎？」、「照這樣講大家都死一死算了，就只是生活不一樣而已」。