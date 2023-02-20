據《美麗島電子報》今（20）日公布的12月民調指出，若新北市長侯友宜與副總統賴清德一對一對戰，侯將以46.9%的支持度勝過賴的40.2％；反觀藍營若由郭台銘上陣，民進黨將以46.2%贏過國民黨的36.2%。資深媒體人韋安稍早在臉書發文分析，儘管九合一大選政治紅利消退，侯友宜在2024總統大選的支持度方面有所下滑，但仍是在野方面，能在3腳督或一對一情況下，最有機會打敗賴清德的人選。

韋安提到，最近國民黨上下，從前主席洪秀柱、江啟臣，現任主席朱立倫，以及老中青民代，基本都達成侯友宜是藍營「最強母雞」的共識。他更提出五點理由，證明侯確實是對國民黨2024選情最有幫助的總統候選人。

首先，由於個人特質的關係，侯友宜除了2024自身贏面大，還可以開拓國民黨中南部、中間到淺綠選民的票源；而且這次九合一，侯也展現了未來，輔選、助選的「舞台魅力」。將能帶動藍營2024的整體氣勢，對立委選舉大有幫助。

其次，侯當母雞，讓各界看到政黨輪替的希望，藍營立委候選人未來有機率更容易募集到選舉經費，解決現實的問題，大家能一起「共好」。而第三點，韋安認為，「這次九合一選舉，侯為同志助選可說有求必應，即使以前對他有意見、有批評的藍營候選人，只要開口都大力相挺，不會有輕疏遠近之分。」

而韋安的第四點，則是侯友宜雖然標榜「少政治、多做事」，但侯也講義氣。檯面上不說，私下只要同志有需要，都願意力所能及地熱心幫忙。像這次選戰，好幾位與他有過互動的藍營侯選人，選情告急時不等開口，侯就「不請之友」地，主動關心和出力支援。

韋安還指出，侯友宜或許不太主動，但這幾年，藍營人士只要找他，即使位低權輕，都以「兄弟般」的熱情相待。「當你伸向他一雙手，他都會還以真誠的擁抱。」他強調，「侯不僅是『最強母雞』，而且還會是個有義氣，『溫暖的母雞』」。