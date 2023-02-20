南陽實業今日宣布，HYUNDAI電動車品牌 IONIQ系列二部曲－亦是首款性能跑格開發概念的IONIQ 6確定導入國內，即將於3月7日在Hyundai Taiwan官方網站展開線上預購，正式加入國內電動車銷售大戰。

南陽實業指出，2022年底全球首發問世的IONIQ 6，一如HYUNDAI對IONIQ系列的嶄新劃時代電動車移動生活理念，IONIQ 6被賦予刻劃永垂不朽的經典純電跑車感官，絕美外型流線形輪廓中兼容展現熱情與優雅姿態，更成就極致的0.21cd風阻空氣力學表現，搭載現今電動車最高效能E-GMP模組化平台，高科技精密的電池電能管理技術，創造極佳的純電跑車駕馭樂趣。

南陽實業表示，IONIQ 6預計國內導入三等級，分別為電池容量53kWh的EV400，最大馬力149ps、最大扭力35.6kgm以及電池容量77.4kWh的EV600與頂規EV600 Performance，最大馬力分別為225ps、321ps，最大扭力分別為35.6kgm、61.9kgm，全車系適用廣泛SAE J1772及CCS Combo1充電規格以及支援業界最高800V電壓／相容350kW超高速充電設備。

IONIQ 6全車系標配7具輔助氣囊、HYUNDAI SmartSense主動安全科技(達Level 2 半自駕等級輔助系統)、V2L供電系統、LED頭燈、雙12.3吋LCD全螢幕儀表等科技配備，以及「靜謐金」、「曜石黑」、「極地白」、「闇夜灰」四種車色。

HYUNDAI IONIQ 6闡釋純電跑車全新標準，極致跑格理念與高效電動科技撼動電動車世代的性能駕馭靈魂。3月7日起公布接單價格並於「HYUNDAI Click To Buy」線上訂購平台接受預購，預購辦法請洽HYUNDAI展示中心或官方網站公告。