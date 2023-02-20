蛋價近日漲回批發每台斤52.5元歷史新高，雞蛋貴又買不到的亂象重演，國民黨台北市議員鍾沛君19日分享民眾傳來的圖片，只見文山區某大賣場蛋架空無一物，引發討論。同黨立委洪孟楷今(20日)也貼出鄉親傳來的訊息，秀出全聯蛋架上只剩幾盒皮蛋的照片，怒喊：「陳吉仲下台！」

洪孟楷表示，一早就接到鄉親傳來的照片跟附帶的一段訊息「昨天的全聯、陳吉仲下台！」，看著空空如也的貨架，這已經不是蛋價貴或便宜，而是民眾連想買盒雞蛋都沒辦法！且這已經不是第一次了，過去幾年就曾經有這樣的缺蛋惡夢，如今再次上演。

「我們要問，這難道就是新內閣給國人溫暖的日常嗎？」洪孟楷質疑，2020年的陳吉仲主委不是還親自拍過影片，說已經成立雞蛋國家隊，宣導不要囤蛋、要民眾放心不缺蛋？結果現在2023年，產業推估每天缺蛋百萬顆，到底國家隊在哪裡？

洪孟楷強調，一個月前的內閣改組，不適任名單前幾名就有陳吉仲名字，但陳建仁院長既然要力保陳吉仲，就應該要給國人交代，到底還要忍受多少次到賣場沒有蛋可以買的窘境，我們真的好意思告訴國外的友人，台灣買不到蛋嗎？

洪孟楷直批，上週行政院副院長跟主委到通路視察，可以有滿滿的蛋來擺拍，根本此地無銀三百兩，大內宣的假動作無助於國人最卑微的訴求。提醒溫暖政府，解決物價上漲的民生問題，這絕不是人民的小事、更是政府最需要即刻解決的大事！