美國總統拜登(Joe Biden)突然訪問基輔，烏克蘭總統澤倫斯基特別前往迎接。然而兩人在市中心視察時，就聽到附近傳來空襲警報。

BBC報導，在原定行程，拜登應該是先拜訪波蘭，並會見波蘭總統杜達(Andrzej Duda)。然而其間改變行程前往基輔，這是俄羅斯特殊軍事行動以來，美國總統首次訪問烏克蘭。

⚡️US President Joe Biden in #Kyiv.



To the sounds of air raids, #Biden honored the fallen defenders of #Ukraine. pic.twitter.com/7PQMnc3Mer — KyivPost (@KyivPost) February 20, 2023

今天稍早，基輔方面就有一些端倪，有人猜測「一位重要客人將前來訪問」，因為基輔市中心的許多道路被交通管制。

當地時間早上10點40分左右，媒體在封鎖線外拍攝到拜登與澤倫斯基在聖邁克大教堂(St. Michael Cathedral)附近，他們一同走向烏克蘭陣亡將士紀念牆，是紀念自2014年戰爭以來的犠牲者。

拜登當場遇到空襲警報，澤倫斯基必然會趁此機會，向拜登請求軍援F-16戰機的提案。

拜登在與烏克蘭總統澤倫斯基的聯合講話表示，美國再向烏克蘭提供 5 億美元的額外援助，包括大砲、砲彈與更多的單兵標槍飛彈。

澤倫斯基說，他和拜登談到了「以前沒供應過的遠程武器，和之後仍可能向烏克蘭供應的武器」，暗指射程更長的打擊飛彈，也在暗示提供戰鬥機。