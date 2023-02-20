外資現貨賣超23億，期貨淨多單增加至17,823口。自營商選擇權淨部位，目前略以買買權和賣賣權作布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為9,000餘口，買權OI增量明顯不足。周選方面，買權賣權OI增量持續拉鋸。

綜合評論，外資買期貨賣現貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面上，櫃買指數率先創波段新高位置，目前在台股下檔支撐持續墊高下，短線台股的拉回，可以選擇權方式樂觀操作。