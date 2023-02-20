就派發率言之，以大立光去年下半年每股盈餘約91.11元估算，配息率約50.49％，若以去年EPS169.52元換算，全年的派發率亦達到50.44％。

另大立光在董事會中亦同步敲定3月19日為除息交易日，3月24日為除息基準日，4月14日為現金股利發放，股東會則擬於6月7日召開。