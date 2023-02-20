就派發率言之，以大立光去年下半年每股盈餘約91.11元估算，配息率約50.49％，若以去年EPS169.52元換算，全年的派發率亦達到50.44％。
另大立光在董事會中亦同步敲定3月19日為除息交易日，3月24日為除息基準日，4月14日為現金股利發放，股東會則擬於6月7日召開。
大立光（3008）20日召開董事會決議拿出61.39億元大方犒賞股東去年下半年的辛勞，經董事會決議，去年下半年的現金股利敲定為46元，較上半年配發的現金股利39.5元，多出16.46％，合計去年度配發的現金股利達85.5元，僅次於2020年度的91.5元，寫下歷史次高。
就派發率言之，以大立光去年下半年每股盈餘約91.11元估算，配息率約50.49％，若以去年EPS169.52元換算，全年的派發率亦達到50.44％。
另大立光在董事會中亦同步敲定3月19日為除息交易日，3月24日為除息基準日，4月14日為現金股利發放，股東會則擬於6月7日召開。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。