老伯因右小腿萎縮，雙腳裹著紗布仍堅持跟著隊伍，不少人拍下老伯感人背影，白沙屯媽祖也為老伯特別將鑾轎急轉90度，到老伯面前賜福。（翻攝自臉書「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」）

老伯因右小腿萎縮，雙腳裹著紗布仍堅持跟著隊伍，不少人拍下老伯感人背影，白沙屯媽祖也為老伯特別將鑾轎急轉90度，到老伯面前賜福。（翻攝自臉書「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」）

老伯因右小腿萎縮，雙腳裹著紗布仍堅持跟著隊伍，不少人拍下老伯感人背影，白沙屯媽祖也為老伯特別將鑾轎急轉90度，到老伯面前賜福。（翻攝自臉書「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」）

白沙屯拱天宮媽祖進香今（20）完成換轎、回宮入廟安座儀式，9天8夜進香之旅圓滿落幕，不少感人神蹟被民眾流傳；一名69歲黃姓老伯因右小腿萎縮，雙腳裹著紗布仍步履蹣跚地堅持跟著隊伍，不少人拍下老伯感人背影，白沙屯媽祖也為老伯特別將鑾轎急轉90度，到老伯面前賜福。

不少進香民眾發現隊伍中有名白髮蒼蒼的老伯雙腳裹著紗布，右腳小腿已萎縮，但老伯仍堅持跟著進香隊伍行走，臉書「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」有不少網友曝光老伯的背影，白沙屯媽祖的鑾轎一度90度轉向朝老伯走去，老伯也感動地低下頭接受媽祖婆賜福。

目擊感人一幕的網友發文說「阿伯的誠心，媽祖婆看到了，特地停轎為他賜福」，也有人曾看到老伯一個人邊走邊唸著一媽到六媽，其他網友說「阿伯的誠心感動了慈悲的媽祖，受到了媽祖的疼惜，祝願阿伯身體健康」、「好令人感動的畫面，這就是我們陪白沙屯媽祖及山邊媽祖進香的理由」。