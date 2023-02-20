因應高齡化社會及長期照護的需求，醫護人才需求大增，而且福利待遇好，吸引不少年輕學子投入，台南市111學年度國中技藝教育競賽特別新增「醫護職群」項目，鼓勵學生從國中起就能扎根培養醫護知能，由敏惠醫護管理專科學校所指導的南新國中陳心韋、李佩珊分別奪得冠、亞軍，敏惠醫專20日舉辦表揚活動，2生都在現場表達想入學的意願。

台南市政府教育局舉辦國中技藝教育競賽，可讓學生從國中時期進行職涯探索，111學年度特別新增「醫護職群」項目，本次選出前6名及5名佳作，而其中6名獲獎的學生，包含冠、亞軍由南新國中陳心韋、李佩珊拿下；新東國中顏詩庭及佳里國中于宜榛則分別獲得第4與第6名的佳績，而新東國中張芷盈與陳佳旺也以佳作入選。

敏惠醫專護理科主任林韋君說，這次護理科老師指導3所國中、4個班級的技藝班學生參加競賽，考試項目包含傷口護理等，學生得現場操作。

敏惠醫專校長葉至誠說，校方重視教育資源共享，在國中技藝學程的未來骨幹育成中，提供學子接軌技職專業的途徑，此次競賽可說是一項職涯探索，啟發參賽學子對醫護課程的興趣，獲得冠亞軍的陳心韋、李佩珊也向校方表達要選讀敏惠，將由該校培育為護理人才。

獲獎的陳心韋、李佩珊皆不約而同地說，即使家裡沒有人從事醫護工作，不過經這次競賽經驗，對醫護產生濃厚興趣，加上考量經濟層面，所以決定就近選讀敏惠護理科， 期望未來能加入護理師行列。