一名人夫發現5歲兒子經常壓在2歲妹妹身上，並做出性交動作，嚇得詢問兒子，而5歲兒表示因為「在媽媽住處看過媽媽和叔叔有相同動作」，人夫氣得向小王和妻子提告。法院審理後認定2人侵害人夫配偶權，判2人連帶賠償18萬元。

阿榮（化名）和小花（化名）在2015年9月結婚，婚後育有2名子女，小花在2021年2月間因為和阿榮吵架便搬回娘家住，阿榮在同年6月經過小花娘家，發現有陌生男子進入屋內，便自行搜尋小花臉書好友，比對發現該男子為哲哲，阿榮詢問小花是否和哲哲交往，小花也承認，後來阿榮母親還在門口發現哲哲寫給小花的情書。

另外，阿榮表示自己和小花分居後，5歲的兒子和2歲的女兒偶爾會到小花住處過夜，但阿榮發現兒子回家後，竟陸續出現壓在妹妹身上並做出性交動作，阿榮驚嚇之餘向兒子詢問為何有此行為，兒子表示「在媽媽住處看過媽媽和叔叔有相同動作」，阿榮帶著兒子前往醫院就診，氣得向妻子小花跟小王哲哲求償30萬元。

小花表示自己在2020年10月間因手機遊戲認識哲哲，2人往來期間互動僅止於遊戲攻略之交流討論，強調自己從未在小孩面前有與異性親密互動，指控兒子在醫院的陳述是受到阿榮指導。

法官勘驗事證認為哲哲曾在小花臉書貼文下方留言「我最愛的老婆」、「我也愛妳」，認為兩人關係親暱有逾越結交普通朋友之不正常往來，認定兩人侵害阿榮配偶權，審酌後判2人連帶賠償18萬元，全案可上訴。

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