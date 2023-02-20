沈正哲醫師與嘉中學弟一起唱跳表演。（廖素慧攝）

沈正哲醫師與醫界前輩恩師同台演唱。（廖素慧攝）

沈正哲醫師邊唱歌走下台與粉絲互動。（廖素慧攝）

沈正哲醫師與醫護人員表演手語歌。（廖素慧攝）

藝人辦校園演唱會是常事，醫師回母校開唱媲美歌手在嘉義少見，屢屢為刑事案件做精神鑑定的台中榮總嘉義分院醫師沈正哲曾參加歌唱賽得獎，出過單曲專輯，為母校嘉義高中百年校慶暖身而返校開唱，追憶舊情故人，圈粉許多醫護。

沈正哲現任台中榮總嘉義分院復健精神科主任，他是陽明大學醫學系畢業、中正大學管理學院醫療資訊管理學系博士，屢次為刑事案件做精神鑑定，其中為殺警案做精神鑑定備受矚目。

這次他回嘉中母校辦演唱會，負有使命，是為明年嘉中百年校慶先暖身。沈正哲說，他回嘉義服務10年，嘉中將迎來百年校慶，這場演唱會於他於母校都別具意義。

嘉義高中校友會會長王崇旭表示，明年是嘉中百年校慶，嘉中人才輩出，會結合政界、醫界、警界、法界等各行各業都有許多傑出校友舉辦一系列慶祝活動，沈醫師的演唱會就是其一。

沈正哲說，他從小愛唱歌，念大學參加歌唱比賽得獎，也出過單曲專輯，常應邀表演開單，這次開個人演唱會籌備半年，唱30首歌，因為被認為歌聲似費玉清，加上母親喜歡費玉清的歌，他安排《夢駝鈴》、《千里之外》、《一剪梅》等3首歌的組曲表演。

沈正哲個唱會於下周六晚上在嘉中音樂演奏廳舉行，他也與嘉中學弟唱跳演出，還有校友音樂製作人創作的2首百年校慶紀念歌《百嘉年華》、《久等了》，也由他首次發表開唱。

沈正哲演唱多首膾炙人口的歌，向醫界前輩恩師致敬，還追憶與他情同家人的已故病患，一時激動落淚，也提及為殺警案做精神鑑定時承受壓力大。這場演唱會有許多醫護人員感動得歡呼、尖叫，圈粉無數。