2023台灣燈會昨閉幕，原本預計燈飾要全數拆除，北市府19日終於同意將藝術入店延展至2月28日，但卻要把其他忠孝東路上燈會燈飾全數拆掉。議員簡舒培表示，台北市政府真的是為德不卒，呼籲市府不該只延展藝術入店的作品，東區商圈的燈飾應該全部保留至228連假後再拆除。觀傳局說，評估後不適合續展，針對可再運用的燈飾作品，已積極公開媒合，為作品找到合適的新婆家。

簡舒培指出，今年台灣燈會總共花了7.8億，做很多獨特燈飾，位於東區商圈的「光展區」，除原本設置的16件燈飾，另有43處的藝術入店作品，是東區商圈吸引人流的一大特色。

簡舒培認為，東區商圈受到3年的疫情影響，難得有機會透過睽違已久的台灣燈會帶來人潮，經過地方民意的爭取，市府雖然同意將藝術入店的作品全部延展至228連假，但還是為德不卒，忠孝東路沿線上的16件燈飾卻將在20日開始陸續拆除，其中13件展品將供外界典藏，相當可惜，應該要把燈飾全數留到228之後再拆除，才能有效活絡商圈。

簡舒培進一步指出，今年高雄蓮潭燈會在元宵節落幕，但為了讓更多民眾看到熱門的燈飾，高雄市除了延展了部分燈飾到2月28日，也把部分作品移至蓮池潭兒童公園及壽山動物園繼續展出，既然高雄都可以延展燈飾，為什麼台北不行？

簡舒培與東區商圈的商家、里長一同呼籲，希望能延續燈會所帶來的效益，把東區商圈的16件燈飾一起延展到228連假後再拆除，希望市府能苦民所苦，想讓整個商圈更好的話，就要讓具備吸引噱頭的所有亮點，都要留到228之後，就能再次成為吸引遊客的一大賣點，為東區商圈吸引商機。

觀傳局表示，台北市政府當時籌辦燈會便以「永續發展」為目標，自燈飾規畫階段便以「環保」概念出發，除使用節能LED燈泡外，多數作品材料以租賃或可回收材質製作；另也因展區覓地不易，東區許多展區為借用，須按時復原還回，考量安全維護及電力等問題，評估後不適合續展。

觀傳局強調，針對可再運用的燈飾作品，積極公開媒合，許多作品在台北各行政區及全台找到合適的新婆家，民眾也得以再看到其風采。

觀傳局補充，在多方協調下，忠孝東路四段燈桿的燈飾將會現地保留，藝術入店43件作品會延展至2月28日，其中像是東區粉圓、浪苑等店的5件作品也將原地保留，請民眾把握時間到東區走逛，重溫燈會美好回憶。