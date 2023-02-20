日月潭櫻花季，涵碧樓推花見套餐。（涵碧樓提供／廖志晃南投傳真）

日月潭櫻花季，涵碧樓推花見六感體驗。（涵碧樓提供／廖志晃南投傳真）

春暖花開，日月潭迎接櫻花季，涵碧樓酒店春季搭配住宿推出花見六感體驗，如花見SPA、花見英式午茶等，都植入花季元素讓身、心、靈沐浴在浪漫氛圍中，即日起至5月底接受預約體驗。

日月潭賞櫻祕境，包括有水巷兩旁滿開的山櫻花，香茶巷滿開的粉紅吉野櫻；搭乘日月潭纜車水晶車廂，更可俯視粉色浪漫花海，還有日月潭的湖光山色，絕對是日月潭的限定體驗。

迎接花季，涵碧樓推出花見六感體驗，搭配住房專案，湖畔套房從陽台望出去，可見奼紫嫣紅的九重葛花海，與碧綠湖水互相輝映；花見六感體驗，包含花見SPA、花見套餐等，花見SPA以櫻花精油結合THE LALU SPA經典按摩，透過長推式的手法，沁入每寸肌膚。

餐飲部分由九重花間日本餐廳主廚Dylan Yu游宗翰，領銜推出花見套餐，將春季鮮嫩

、肥美的食材，呈現萬物甦醒的意象。如烤物「燒烤明蝦佐蜂蜜芥末醬」，肉質甘甜、口感Ｑ彈的明蝦，搭配獨門醬汁襯托出鮮嫩甘美的氣氛。

燒物特別推出「紅喉佐蘋果醬汁」，以立鱗燒烹飪方式，為肥美鮮嫩的魚腹肉增添酥香口感層次，搭配青森蘋果醬汁，鮮嫩肥美、微酸帶甜的滋味，令人難忘。

花見英式午茶，由涵碧樓點心坊主廚Victor Lin林敬偉，擷取在地花卉元素，打造優雅精緻的湖畔午茶，抹茶紅豆塔描繪春回大地綠意盎然的模樣，香醇濃郁甜而不膩。另外還有最受到歡迎的櫻花淡雪羹、草莓杏仁餅。

最後的驚喜伴手禮，Victor主廚以涵碧樓當家招牌生乳捲「抹茶紅豆生乳捲」，分享甜蜜氛圍，以小山園若竹抹茶做成蓬鬆軟綿的的蛋糕體，包裹北海道生乳與萬丹紅豆慕斯製成的內餡，常溫香濃可口鬆軟綿密，微凍之後呈現如粉雪般細緻的霜淇淋口感。