台灣職業女網姊妹檔詹詠然、詹皓晴繼上一站卡達杜哈女網賽再度合作雙打後，本周繼續攜手前進阿拉伯聯合大公國杜拜，參加WTA千分系列大賽杜拜女網賽，20日女雙首輪6比1、7比6（10）擊敗喬治亞卡拉許妮可娃（Oksana Kalashnikova）／俄羅斯潘諾娃（Alexandra Panova），晉級16強。

在杜哈站是詹詠然、詹皓晴相隔7個月再度姊妹合作、止步於8強賽，本周杜拜站兩人繼續合拍，開賽首盤首局就破了對手發球局，這一盤總共破了對手3個發球局，加上自己的發球局穩穩保住，第7局連下4分收下該局後，僅花28分鐘便拿下第一盤。

第二盤對手積極討回面子，打起來狀況也比首盤好，變成雙詹首個發球局失守，陷入0比2落後，不過第4局詹家姊妹也很快反擊且破發，將局數逼成2比2平手，接下來連4局雙方互保，第9、10兩局又互破，接著又互保，因此進入搶七，雙詹化解3個對手的盤末點，但自己也錯過2個賽末點，9比10落後時，雙詹連下3分、鎖定勝利，光這一盤就打了超過1小時。

下一輪詹詠然／詹皓晴要對上俄羅斯卡琳絲卡雅（Anna Kalinskaya）／捷克萬卓索娃（Marketa Vondrousova），是雙方首次交手。