該局說明，所得稅法第17條第1項第2款第2目之3所定醫藥費列舉扣除額的立法意旨，是針對身體病痛接受治療而支付的醫療費用，因屬生活必要支出，基於維持基本生活所需費用，不得加以課稅，故於計算綜合所得稅所得淨額時准予扣除，但醫藥費已受領保險給付弭平部分，就不得再列報為扣除額。

舉例來說，納稅義務人甲君110年度支付A醫院之醫藥費30萬元，B醫院之醫藥費2萬元，但其中A醫院之醫藥費支出，於110年度有受領保險公司之給付35萬元，故A醫院醫藥費30萬元於扣除保險給付35萬元後已無醫藥費可扣除，甲君110年度得申報之醫藥費依規定僅可認列B醫院的醫藥費2萬元。

該局特別提醒，民眾於辦理綜合所得稅結算申報列報醫藥費扣除時，應確認納稅義務人本人、配偶及受扶養親屬是否有受領保險給付，並依扣除受領保險給付後的金額申報醫藥費扣除額，以免遭國稅局剔除補稅。