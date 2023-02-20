台中市南區德吉街打通，交通更便利！原本人車往來建國南路一段與德吉街需繞行文心南路，台中市政府僅費半年時間，打通德吉街，20日舉行完工祈福典禮，完工後縮短行車距離400公尺、縮短10分鐘路程，讓當地民眾開心直呼，無須再繞道而行，交通更順暢。

台中市長盧秀燕出席完工祈福典禮時說，南區德吉街僅160公尺長，但位於南區重要位置，當地希望市府完成徵收並打通，於去年7月20日開工，當時因應年節民眾用路需求，今年1月13日先開放通車，20日再舉行完工祈福典禮。

「南區景觀不一樣了！」建設局指出，除德吉街延伸打通，還新設雙向側溝、照明路燈、號誌等設施，完工後串聯建國南路一段及德祥街，讓居民出入不用再繞道，且享有平坦好走的大路，讓地方更繁榮、生活更便利。

建設局表示，德吉街打通工程分兩階段進行，第一階段由德祥街以北打通至建國南路一段，計畫長約160公尺、寬12公尺，斥資2億1945萬元，包含用地費2億1045萬元及工程費900萬元；於去年7月20日開工，今年1月13日開放通車；第二階段也已於今年編列用地費，將打通德吉街以南至樹德一巷，建設總費用約7000萬元。

盧秀燕表示，「南區德吉街延伸打通工程」總經費約2.2億元中，徵地費用就高達2.1億元，將繼續啟動第二階段約7000萬元經費工程，未來持續採用地方意見、籌措經費完成建設，也盼市議員們支持預算。

建設局表示，第二階段工程，將打通德吉街以南至樹德一巷、南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷，進一步連接區域道路，未來全線通車後，地區往來將更便利。