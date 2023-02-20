桃市府在饒慶鈴助陣下，攜手尊爵天際大飯店推「台東月饗宴」。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃市府在饒慶鈴助陣下，攜手尊爵天際大飯店推「台東月饗宴」。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃市府在饒慶鈴助陣下，攜手尊爵天際大飯店推「台東月饗宴」。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

台東鳳梨釋迦正值盛產期，縣長饒慶鈴今日不遠千里來到桃園賣力推廣，同時帶來樹豆、小米、木鱉果等多樣台東特色農產跟大家分享，桃園市政府也與尊爵天際大飯店合作，將台東農特產入菜，開發「台東月饗宴」，邀請民眾一同品嚐台東好味道。

此次台東縣長饒慶鈴的桃園行，不但將最新鮮美味的鳳梨釋迦送到桃園民眾手中，也一併帶來了包括鬼頭刀、海葡萄、紅藜、樹豆、小米、木鱉果、紅烏龍、金針花、洛神花、香丁……等多樣台東特色作物及農水產，道地的台東囝仔、桃園市政府觀光旅遊局局長周柏吟扮演重要角色。

周柏吟跟饒慶鈴熟識已久，透過周柏吟居中牽線，促成饒慶鈴來桃園交流參訪，為讓大家更方便品嚐來自台東土地的好味道，桃園市政府首度與尊爵天際大飯店合作，由3屆國宴主廚王添滿將樹豆、小米、金針花、紅藜等台東農特產入菜，設計「台東月饗宴」料理，推出樹豆茶香燉元蹄、小米紅藜旗魚菜飯、帝王小米烏蔘等8道特色菜式，這些美味料理都是由台東的好山好水所孕育的天然食材製作，讓人一吃就上癮，老饕們千萬不要錯過了。飯店也推出台東月饗宴住房優惠活動，最低4000元就可享一泊二食超值享受!

感念桃園市政府對台東農特產的鼎力支持，饒慶鈴也熱情邀請桃園市長張善政及桃園市政團隊，在暑假期間到台東體驗臺灣國際熱氣球嘉年華，一起共襄盛舉，同時還可以藉這全台灣最大的熱氣球盛會，向全世界遊客宣傳桃園觀光之美。