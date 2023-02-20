知名直播主連千毅2019年和寵物店老闆「大仁哥」鄭又仁掀起「直播主之亂」，去年10月遭二審法院維持原判7年徒刑，作風轉趨低調，近日被發現再創新帳號，還透露連爸爸蓋土地公廟。

連千毅的原臉書帳號有46萬人追蹤，已有藍勾勾認證，但上月21日後就沒再PO新動態，原來他另闢新帳號「連千毅LT」，情人節發文指出，「爸爸幫土地公阿伯蓋的廟完成了」，盼望土地公保佑爸爸身體健康。

而之前與連千毅鬧翻的直播助理長瀨昆妮，兩人不但已和好，最近還悄悄合體拍抖音，主題為台灣不專業洗頭，只見長瀨昆妮身穿黑色低胸洋裝，作勢幫連千毅洗頭，被對方留言笑虧「兩光」。今（20日）連千毅再PO與朋友唱歌的影片，透露：「我有酒也有故事」，生活看起來不受官司影響，相當愜意。

連千毅2019年和鄭又仁爆發直播主之亂，在高雄街頭大膽嗆聲、開槍，引發警政高層關注，一審期間連千毅贈送乾洗手以及做善事力判減刑，但2020年7月29日仍依涉犯槍砲、組織犯罪、傷害等6罪，被重判7年。去年10月高雄高分院宣判二審，法官認為連千毅雖從事公益愛心活動，為犯罪後態度上的改正，但是衡量他的辯詞與各罪的犯行，仍無悔悟，原審判決為合理，因此駁回上訴，維持原處分。對此，連千毅表示會再上訴，會捐出500萬幫助無力下葬、處理後事的清寒家庭民眾，補助每戶10萬元。