中華隊21日將與統一獅進行熱身賽，江少慶與王維中預計各投3局，這次由江少慶打頭陣，他表示，教練團只設定局數沒有球數限制，自己希望能用最精簡的球數完成任務。

江少慶與王維中在16日的熱身賽都有上場，各投2局、無失分，明天「雙帥」將再次同場出賽，預計各分擔3局任務，宋家豪則會在第8局登板，第9局中華隊將演練突破僵局制，投手人選交給投手教練安排，獅隊則確定推出速球型投手尹柏淮。

明天比賽「雙先發」由江少慶打頭陣，他表示，目前教練團只交代他投3局，球數沒有限制，「希望能用最少球數去完成任務。」

經典賽對於投手用球數有嚴格限制，江少慶認為，不要一直去想用球數限制，這樣反而可能會綁手綁腳，只要更積極去面對打者，投球不要太閃躲，用最少球數去完成局數就好。

上屆12強棒球賽江少慶投出佳績，這次再替台灣出征經典賽，他不會把自己當作是隊上王牌投手，反而認為，國際賽事是短期盃賽，只要誰狀況好誰就是王牌，「棒球是團隊運動，調整好就能拿出更好的表現。」

江少慶認為，現在調整都在進度之中，但還有一些東西需要修正，希望能透過實戰去找答案，「面對打者後才知道自己還欠缺什麼，找出問題後在練習中補其不足之處。」