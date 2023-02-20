侯彥西（左起）、陳妤、柯叔元、黃薇渟、管麟今參加開鏡儀式。（衛視中文台提供）

柯叔元大叔魅力依舊，圈粉劇組年輕演員。（衛視中文台提供）

柯叔元（中）劇中周旋於舊愛鄭仲茵（左）和新歡王宇婕（右）之間。（衛視中文台提供）

柯叔元、陳妤、黃薇渟、侯彥西等人今（20）日出席衛視原創家庭喜劇《女兒大人加個賴》開鏡。柯叔元在劇中飾演金盆洗手的黑道老大「賴打哥」， 中年後發現自己罹患癌症，決定找尋由陳妤、黃薇渟飾演同父異母的女兒，彌補錯失的親子時光。

3人第一次合作，柯叔元在片場常擔任破冰角色，劇組找來不少中生代演員客串，如鄭家榆、林煒、楊潔玫等，他也會第一時間為大家彼此介紹，省去尷尬場面。「女兒們」都被他的貼心圈粉，黃薇渟還自肥要親生爸爸帶滷味來探班，爸爸一見柯叔元幽默說：「你好，我是薇渟平常的爸爸。」

陳妤第一次演長集數的戲劇，她坦言曾在其他劇組有過不愉快，但因為拍攝時間短，會尊重彼此的創作忍一下就過去，但這回拍攝長達近半年，她變得有話直說，對戲侯彥西也直接誇獎對方，表達感受。

她在劇中演心理醫師，生活中她曾透過催眠做心理治療，回溯前世發現自己是個光腳窮困的男子，被一位老先生收留在廟裡，當場爆哭，諮商師也推測出這位老先生在這一世與她的關係，陳妤驚訝說：「難怪他比較容易牽動我的情緒。」

黃薇渟在劇中飾演醫美醫師，戲外她曾買過一套10堂要價破萬的醫美課程，最近想嘗試拉提、偏效果性的醫美療程，嘗試了2種截然不同的電波拉皮，2次都是拼命忍痛到受不了才喊話請求暫停，休息10秒再繼續完成，這次因為角色更了解醫美產業後，更懂得如何保養和維持自己的狀態。

侯彥西在劇中飾演珠寶鑑定師，個性還帶點強迫症，現實生活他也有小小強迫症，衣服會依顏色分好，衣架也得分類。侯彥西笑說演出這個角色唯一的困擾就是，每兩天就要剪一次指甲，只要看到指甲有白色的部分就想剪掉，現場還大秀乾淨漂亮的雙手，讓黃薇渟、陳妤好吃味。

管麟雖然飾演律師，但在劇中有不少打戲。有場打戲，因為對手不是專業武行只是臨演，兩人在拍攝時雖然有套好招，但對方出全力打，自己也只能用力閃躲，拍攝當下雖然沒事，但回家後才發現腰有點不舒服，這才發現自己閃到腰。