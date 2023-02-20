台北市長蔣萬安上任將近2個月，發言人羅旺哲卻閃辭。國民黨台北市議員秦慧珠說，剛笑完行政院的發言人18天走人，就要面對市府發言人不到2個月走人的情況，還真是很無言，她認為發言人快閃讓蔣萬安領導統禦力受質疑，也會讓蔣團隊的戰力打折。

秦慧珠嘆，「還沒見過面，發言人羅旺哲就要走了！」實在有點詭異，35歲年紀輕輕的，幹了2個月，身體就出狀況？是原來身體就不好，還是市府把人操壞了，還是只是找個無害的理由跳船了？

秦慧珠指出，蔣市府到現在，衛生局長還未產生，又有第一級線上的發言人走人，才剛笑完行政院的發言人18天走人，就要面對市府發言人不到2個月走人的情況，還真是很無言。

秦慧珠表示，自己跟羅旺哲不熟，印象中好像也沒見過面，但因為他是發言人，每天都會關注他如何說明或回應市政新聞，感覺上還算中規中矩，表現不算太差，至少比前市長柯文哲時代的發言人、副發言人，個個都像鬥雞，經常不好好回應問題，只會跟議員吵架，或在臉書上酸議員、吐槽議員，好多了。

秦慧珠說，但市府是一部超大型機器，市政問題經緯萬端，要能把每個市政問題都搞清楚，說明辯護回應好，真的需要嫻熟市政，只有跑跑黨政新聞的新秀是辦不到的，至少短期內難做到，如果像媒體說的，發言人後面還有一堆「幕後指導員」，那真的是更讓人容易「身體不適了」。

秦慧珠認為，發言人快閃，會讓蔣萬安領導統禦力受質疑，也會讓蔣團隊的戰力打折，她建議蔣萬安可以請市政顧問殷瑋來當發言人，「應該會做的很好吧，他不是很多議員的師父嗎？」