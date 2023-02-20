隨著烏克蘭戰爭接近一周年，俄羅斯仍然爭取國防商機，爭取外銷，或是合作生產俄羅斯武器的機會。俄羅斯國防產品出口公司(Rosoboronexport)將出席由阿拉伯聯合大公國舉行的IDEX 2023 博覽會，暫名Su-75 的「將軍」(Checkmate)五代戰機將是主角產品，希望吸引海灣國家有興趣採購，或是聯合生產。

防衛快報(Breaking Defense)報導，俄羅斯國防產品出口公司首席執行長米赫耶夫 (Alexander Mikheyev)說：「我們正在制定與中東國家建立合作伙伴關係的方案，可以技術轉讓、聯合開發和投資。其中將軍式輕型戰術飛機是要角，當然還有其他用於海軍，以及地面部隊的武器。」

不過，將在2月20日舉行的IDEX 2023，官方手冊上沒有列出俄羅斯公司有參與，但俄國方面稱「IDEX 2023 已為俄羅斯安排一一個單獨的展示館。」

米赫耶夫表示，中東國家是俄羅斯的傳統合作夥伴，包括空軍、陸軍與海軍裝備，都採購過相當數量的俄羅斯武器。

關於Su-57「將軍」戰機，它在2021年的杜拜航空展曾經亮亮相。據報導，當時一位公司官員表示，它正在與三個阿聯酋實體，即 Tawazun 經濟委員會、穆巴達拉投資公司和 EDGE 集團就為這架飛機生產複合材料和電信技術進行談判。但從那時起，就沒有任何潛在協議的消息傳來。

萊斯大學(Rice University)中東研究員烏爾利克森(Kristian Coates Ulrichsen)表示， IDEX 2023將是俄羅斯軍品是否還有國際市場的風向標。

烏爾利克森說：「許多俄羅斯的武器在烏克蘭戰爭中表現不佳，大幅削弱了國際社會對俄羅斯武器的信心。他們必然想要重振旗鼓，而IDEX就是重要的機會。特別是中東、亞洲和非洲的區域市場，這些地方也是俄羅斯商業和外交的重點。」

他補充說，俄羅斯主要針對的是中東地區的客戶，這是因為這些國家因為地緣角力的關係，可能無法獲得美國 F-35 等最新開發的戰機，在向美申購無果後，這可能會促使他們對俄羅的替代品產生興趣。」