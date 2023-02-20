手寫書信傳遞溫暖親情！一名網友在過世爺爺房間找到一封民國76年，他的父親在軍中手寫的家書，父親說「孩子在此一切平安…我抽到金門，不必為我擔心」，還說「只希望家人一切平安，工作順利」，字字溫暖、句句動人，讓其他網友大讚「字裡行間可以感受到令尊是很貼心的人」。

該網友在臉書「爆廢公社」分享照片，他在爺爺逝世後整理對方房間，意外發現一封民國76年他的父親當兵時寫給父母的家書，內容提及「孩子在此一切平安…我抽到金門的，不必為我擔心」，原PO父親還問家裡一切還好嗎？並承諾一到金門就會與父母聯繫。

一名網友在過世爺爺房間找到一封民國76年，他的父親在軍中手寫的家書，字字溫暖感動眾人。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

原PO父親在家書中說「不用擔心，相信我必能分發到好單位的」，還說自己從沒去過金門，藉此去當地看看，是否和本島有不同，「現在什麼都不缺，只希望家人一切平安，工作順利」，最後署名「孩子」附註日期為民國76年8月16日；原PO分享照片讚嘆「36年過去了保存的真好」。

其他網友留言「父子倆感情一定很好」、「那時候的家書遣詞用字真嚴謹！感覺字字斟酌！不過信紙雖薄卻承載滿滿心意」、「科技一直進步，但手寫信很暖」、「爸爸很懂事，不讓家裡的人擔心，短短幾句話道出對家人的掛心」、「字裡行間可以感受到令尊是很貼心的人」。