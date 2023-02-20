本次也取得WBC官方授權，推出各式中華隊與經典賽的主題周邊。（新光三越提供）

桃園遠百與晨瘋直排輪合作，將於2月27日舉辦小小直排輪高手活動。（遠百提供)

桃園遠百與電光直排輪合作，將於2月25日舉辦小小蛇板直排輪高手活動。（遠百提供）

瘋運動賽事，百貨搶商機，隨著WBC世界棒球經典賽將於3月8日登場，百貨也引進中華隊英雄特展讓球迷朝聖，及看好228連假親子放風需求，針對孩童推出運動體驗營等活動。

第5屆世界棒球經典賽即將開打，身為地主的中華隊，也準備在台中洲際球場展開小組賽，台灣也取得WBC獨家授權，策畫「WBC中華隊英雄特展」，即起至3月20日在新光三越台北南西店一館登場，除邀球迷重溫過去經典賽中華隊歷史，現場也推出今年全系列的周邊，包括紀念球衣、T-Shirt、短褲、毛巾、鑰匙圈等商品，完全免費入場。

另新光三越台北南西店也邀請到「經典女孩」出席展覽，2月25日有孟潔、籃籃；3月4日則有人氣啦啦隊女神－林襄，體驗應援魅力。

桃園遠東百貨舉辦幼兒運動體驗營，2月25日將於9樓與電光直排輪合作，推出小小蛇板、直排輪高手活動，訓練孩童協調平衡；2月26日則與泰威格鬥館合作，舉辦小小泰拳高手活動等，228連假期間天天都有運動系列體驗。