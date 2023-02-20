消防人員在火場撲救過程中，消防衣往往會累積灰燼、化學物質等，若在沒有經過保養、清洗等處理會讓消防衣的效能降低。關山義消分隊長周福安為能有效延長消防裝備的使用年限和健康等考量，向縣議員清順反應，爭取縣府經費補助購置專用的洗衣機。

周福安表示，消防局在海端消防分隊有購置消防衣的專用洗衣機，但考量若是關山前往清洗不僅耗時、耗力非常不便，加上風乾期間也無替換可用。

他說，有的義消在出勤後只能以清水沖洗表面，有的使用家中洗衣機則會擔心若沾上有害物質會汙染到其他衣物。家用的洗衣機在馬力或是容積上對清洗消防衣都有困難，1件消防衣在吸飽水後可達10公斤以上，所以極力爭取1台消防衣專用的洗衣機。

楊清順協助購置後來到消防分隊實際瞭解清洗的作業流程，消防員表示，在清洗消防衣時得先將衣服上的裝備取下，在清水中先用軟刷除去表面髒汙，並將拉鍊、魔鬼氈和口袋等拉上黏好；消防衣使用洗衣機清洗要放進洗衣袋中。

周福安指出，由於消防衣的材質特殊，消防衣髒汙需要清洗時，必須使用專用的中性的洗衣劑，才不會破壞消防衣防護功能，尤其經過適當的清潔保養可以延長消防衣的使用壽命。待清洗過程洗淨、脫水後再放在陰涼處風乾即完成一般清潔作業。