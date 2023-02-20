宜蘭縣政府辦理總工程費高達16.6億元的五結清水大閘門改善工程，為避免縣府同仁及廠商受不當外力干擾，政風處與水利資源處遂於今年2月成立該工程的「機關採購廉政平台」，同時落實採購資訊公開、透明化，使縣內重大水利建設不延宕，能如期如質完成。

五結清水大閘門1968年建造迄今近55年，由於閘門相關構造物及設施使用年份已久，並受地震影響，導致主體結構受損；縣府已向經濟部爭取13.7億元經費，規畫及設計於2021年完成後，隨即辦理招標，至今年1月共辦理6次招標，皆有人領標，卻未能順利發包。

水資處說明，去年爆發烏俄戰爭，加上近年國內營建大宗物料價格波動幅度劇增及市場上缺工缺料等因素，縣府將原本13.7億元預算，增加2.9億元為16.6億元，還是都無人投標。縣府擔心業者是否要藉由「圍標」拉高工程款，但又擔心被質疑有無圖利廠商。

避免後續民眾對採購程序及發包內容有疑慮，縣府成立「五結清水大閘門改善工程機關採購廉政平台」，以落實各階段資訊公開透明，後續也將設置「廉政平台專區」，定期公布該案採購資訊；除發揮風險預防功能外，更能落實全民督工力量，以提升工程施作品質。

水資處指出，清水大閘門改善工程預計於發包3年後完工，未來希望藉由平台機制監督工程，加速工程採購及效率；並期盼工程竣工後，讓閘門發揮完善的防洪禦潮功能，保障冬山河排水系統集水區域範圍內民眾的生命財產安全。