近期香港節目《東張西望》揭發一名明星攝影師藉由工作拍攝模特兒的走光照，該模特兒爆料後有許多女模也發聲，表示曾受到該攝影師同樣手法騷擾，節目找來該攝影師的合作夥伴，透露該攝影師不是第一次因涉嫌非禮被捕，掀起網友熱議。

節目《東張西望》上一位Y小姐（化名）爆料，透露攝影師G先生（化名）私訊她邀請拍攝，G先生給很多明星、名人拍過照，於是Y小姐就相信對方並答應邀約，到拍攝現場後G先生先是建議將隱形胸罩改成乳貼，接著又建議拿掉乳貼，Y小姐拒絕後G先生頻頻拿國外模特施壓，表示模特兒都不會貼，G先生還用筆觸碰Y小姐的身體，讓Y小姐感到不適。

Y小姐之後換另一套長裙拍攝，不料G先生讓她別貼東西「真空上陣」，後來G先生藉著整理衣服的名義，卻突然用力拉下Y小姐的衣服，讓Y小姐瞬間走光，同時Y小姐發現攝影棚還有另外一台對著她拍攝的相機，G先生解釋那台相機是試燈位用，卻被資深攝影師打臉，稱位置不對。

日前G先生已遭警方拘捕，曾跟G先生合作的林先生透露，G先生會主動私下聯絡模特兒，且會建議對方脫衣服拍攝裸照，後來發現這些照片居然流傳到其他男性友人手上，林先生更表示G先生會趁拍照時摸女明星胸部，G先生與港姐出身的女明星合作時，趁換衣服時托起女明星胸部，令對方感到不快。

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