台大醫師陳彥元接掌北市衛生局長。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

台北市長蔣萬安去年就職後，北市衛生局長懸缺至今。台北市政府20日公布，衛生局長將由醫師陳彥元接任。北市府表示，面對新冠肺炎疫情及後續，台北市政府不敢輕忽懈怠，這也將是新任局長的工作重點。

陳彥元是凱斯西儲大學生命倫理學系博士，美國約翰霍普金斯大學公共衛生學院公共衛生碩士，國立台灣大學醫學院醫學系醫學士，現職為中華民國醫師公會全國聯合會副秘書長，台大醫學院醫學教育暨生醫倫理研究所教授，台大醫學院附設醫院教學部主治醫師。

陳彥元曾任台大醫學院共同教育暨教師培訓中心共同教育組組長，台北市醫師公會執行長，台大醫學院醫學教育暨生醫倫理研究所副教授，台大醫學院醫學系社會醫學科助理教授。研究領域為急重症醫療倫理、媒體與醫療、學習科學，並多次獲得學術獎項肯定。

陳彥元擁有多年醫學經驗，在台灣面臨超齡社會的當下，台北市政府希望借重陳彥元的長才，做好「健康預防」、「延緩老化」及「智慧醫療」等規畫，也必需做好長照工作，提供市民優質的照護。

面對新冠肺炎疫情及後續，台北市政府不敢輕忽懈怠，這也將是新任局長的工作重點。台北市政府期待以陳彥元對台北市醫療環境現況的熟稔程度，能夠進一步提升台北市整體醫療服務品質。