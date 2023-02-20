消防署今（20）日舉辦「2023年台日災害防救研討會」，署長蕭煥章感謝日本內閣府防災補佐參事官藤本真也率防災專家一行人來台分享經驗，並由日本與我國防災專家進行防災講座分享。

蕭煥章表示，日本是台灣在亞洲最親密的夥伴，台日無論面臨何等嚴峻的挑戰，均在最關鍵的時刻相互扶持，持續深化雙方各領域友好交流，今天舉辦的台日災害防救研討會，就是台日友好合作的典範，透過汲取日本災害防救及國際人道救援等相關經驗與機制，除了對強化我國災害防救能量有極大助益，也更加凝聚兩國防救災能量與友好共識。

消防署指出，日本311大地震引發海嘯等複合式災害，造成史無前例的傷害，然而該國近年來針對「複合式災害」應變及復原的革新與措施，以及災後的指揮組織變革及透過實際操作後的成果，均能有效提升整體防救災效率，都是我國可引以為精進的最佳借鏡。

今日研討會出席貴賓包括日本內閣府防災補佐參事官藤本真也、內閣府防災石神翔伍、佐藤慶太、行政院災害防救辦公室主任吳武泰、國家災害防救科技中心主任祕書李維森、中央與縣市防救災業務承辦人員與全國災害防救學研機構代表，會中相互汲取防救災經驗，獲益良多，未來消防署將持續深化與日本災害防救領域的合作，提升我國整體災防能量。