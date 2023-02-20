德微指出，2022年獲利超過一個股本，順利達成2021年底法說會中揭露之挑戰目標。其主要的營收貢獻與獲利成長主要來自車用電子與工控等產品，帶動週邊零組件二極體與分離式元器件應用面之需求。董事會通過2022年盈餘分配共計6.7元

德微表示，公司自上櫃以來，非常感謝股東們長期之支持與鼓勵，因此，董事會今日通過將扣除資本公積10％後約七成之獲利、分享予股東；剩餘之三成，因應公司未來營運擴張需要較多之營運週轉資金，故公司保留三成盈餘做為未來新產品營運時之營運資金所需。

董事會今日通過2022年度擬分派股東每股股票股利1.3元，及每股現金股利5.4元，一共6.7元，預計在今年股東會通過後照案實施。目前公司實收資本額為4.44億元，在配發每股股票股利1.3元後，公司股本將達5.02億元。

展望2023年，德微引進全新自動化設備、專攻車用及IPC工控領域，正式從二極體廠走向以生產車用及IPC工控等高階產品應用為主之IDM廠，可望自今年起逐步展現成效。

由於新設備均以高度自動化為主，預期將可節省人力，精簡廠房空間，節約六成電力需求，有利於公司執行減碳計畫。隨新設備到位加入量產，整體產線走向高值化，2023年德微將正式邁入高階IDM分離式元器件整合供應商之領域；推動德微業績自2024年起連續三年，邁入新一波之高成長。