蘇晏霈用球技吸引翁家明目光。（民視提供）

李沛綾把壓箱寶穿戴出場，十分搶眼。（民視提供）

蘇晏霈（左）開高叉露出美腿撩翁家明（中），右為李沛綾。（民視提供）

蘇晏霈在民視8點檔《市井豪門》黑化，開始展開復仇計畫，她找獄中好友珠姊（李沛綾飾演），一起到撞球俱樂部，要接近翁家明報仇。拍攝當天，蘇晏霈穿著穿得性感高衩連身裙要撩翁家明，其中一幕她得坐在撞球桌上打球，結果身高不夠高，坐上桌上裙子會不小心走光，為此導演還清場。李沛綾爆料說很少NG的翁家明，不知道是不是看到蘇晏霈穿太辣，影響他的注意力。

翁家明一看到劇本要打撞球，就很興奮，因為這是高中體育課是必修之一，所以拍攝當天一拿起球桿，往撞球桌上一擺，就被導演虧說「你上課都泡在撞球間喔，架式十足」，他透露以前同學大家超會打撞球，尤其學校後面就有撞球場，生意超好，幾個同學下課就會去報到，但還是有課業顧好。

蘇晏霈透露學生時期大家都很瘋撞球，自己算是同學中撞球數一數二的，只是多年沒碰球桿，拍攝前還提早到現場練習，pose一擺出來就獲得稱讚，招認「撞球是初戀男友教的」，過程中幾次要拍攝特技球，蘇晏霈也是一次完成，讓大家直讚是撞球界新女神。而李沛綾則是身穿高雅顏色鮮明，展現十足氣勢，她笑說：「終於可以把以前壓箱寶穿出場了。」