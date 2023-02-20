歷經長達15年推動，國家發展委員會今日審查通過國道7號建設計畫，國7預計2025年動工、2030年全線完工通車，全長約23公里，總建設經費約1357億餘元，能連接小港至仁武，提供當地更加快速、便捷的路線。

國道7號高雄路段建設計畫總建設經費約1357億餘元，全長約23公里，由小港南星路出發，沿高雄東側山麓經林園、小港、大寮、鳳山、鳥松、仁武等區北行至國道10號，未來也將與高雄-屏東第二條東西向快速道路設置系統交流道，轉銜至國1。

國道7號從2010年可行性研究核定後，過程歷經長達15年的推動，環評審查程序就長達10年，終於2022年9月通過環評審查。今日國發會審核預算通過，預計2025年動工，2030年全線完工通車。

高雄市交通局指出，國7未來除了成為高雄港洲際貨櫃中心主要聯外道路、南部半導體s廊帶產業聯外運輸走廊外，將建構更完整之交通路網，改善目前高雄市主幹路網壅塞情形。

交通局表示，預估全線通車後，可減少國1市區壅塞路段約24％交通量，減少國10目前壅塞路段(仁武-鼎金系統)約29％交通量，台88線目前最瓶頸之路段(五甲-鳳山)也會減少約30％之交通量，等於打通了高雄市主幹路網任督二脈。