112年中華電信謝國城盃全國少棒及青少棒錦標賽今年繼續回到台東縣舉辦，少棒於3月18至26日率先登場，青少棒則在4月8至16日進行，拿下冠軍的球隊，獲得參加世界少棒聯盟亞太區錦標賽的資格，若擊敗亞洲列強，將代表亞太區前往美國挑戰世界冠軍。

本屆謝國城盃少棒共計15縣市參賽，青少棒則還在報名中，今年將有金門縣及澎湖縣2離島縣市參賽，「離島新兵」的加入，為比賽增添更多可看性，初登板也備受矚目。

去年拿下少棒冠軍的北市福林國小代表台灣出征LLB，於亞太區賽事擊敗地主韓國前進世界賽，最終勇奪季軍，寫下台灣近12年最佳成績。獲得青少棒冠軍的台中市中山國中，在世界賽中以全勝之姿拿下冠軍，為過去11屆來台灣第8度在這項賽事奪冠。

今（20日）賽事宣告記者會，特別邀請統一獅宋文華及古林睿煬兩位學長分享前往美國參賽的經驗，98年代表桃園市龜山國小的宋文華，率隊一路打進世界賽決賽，當時掀起一陣「威廉波特旋風」，學校為此特別在107年成立棒球故事館。

古林睿煬於104年參加世界次青少棒錦標賽，在冠軍戰完封對手，助台灣完成3連霸，也是大會史上首支3連霸球隊。兩位學長現場以自身的經歷鼓勵所有參賽的球員，若有機會到美國挑戰世界的舞台，一定要把握機會多看、多聽、多學，更重要的是「享受比賽」，不要留下遺憾。