饗賓餐旅集團旗下包括知名的饗饗、響食天堂等吃到飽品牌，會提醒請客人在離座取餐時戴口罩。（饗賓餐旅集團提供）

築間餐飲集團由顧客自行決定是否要配戴口罩，內場、外場服務人員仍須配戴口罩。（築間餐飲集團提供）

台北君悅酒店初期會柔性建議客人佩戴口罩， 所有員工也都會配戴口罩。（台北君悅酒店提供）

台北凱達百宴自助餐和新北希爾頓悅市集自助餐廳，會請客人取餐時戴上口罩與手套。（台北凱達大飯店提供）

歷經3年多的疫情肆虐，2月20日起，室內口罩禁令解除，被視為疫情海嘯重災區的餐飲業，終於迎來口罩解封，然而民眾戴口罩已成習慣，加上餐廳、飯店等要碰觸到食物的場域，考量到員工和顧客健康，第一線服務員工多半仍需配戴口罩，但不會強制客人戴，或是某些時候仍需佩戴。本篇整理多家連鎖餐飲品牌和知名飯店室內口罩解除令懶人包，供讀者參考。

台灣餐飲龍頭王品集團表示配合政府防疫政策，消費者可自主決定是否佩戴口罩，但門店同仁仍會持續配戴。旗下吃到飽品牌，包括嚮辣、和牛涮、肉次方等，配合政府政策不強制客人戴口罩，餐檯上還是會提供拋棄式手套供客人自由使用，取餐離座會尊重客人意願，客人自主決定是否佩戴口罩。

旗下有饗饗、響食天堂、旭集、果然匯等吃到飽品牌的饗賓餐旅集團，業者表示在顧客端，為了食品安全起見，會以廣播和口頭提醒請客人在離座取餐時戴好口罩並避免交談，一次性手套則免用，顧客忘記攜帶口罩，門市也會提供免費口罩供客人使用。各分店員工上班期間全程佩戴口罩，落實防疫規範。

築間餐飲集團和點水樓均表示遵照防疫中心口罩解禁相關規範執行，由顧客自行決定是否要配戴口罩，內場、外場服務人員仍須配戴口罩。大直知名的吃到飽「豐FOOD海陸百匯」客人用餐時免戴口罩，離座取餐時仍要戴。

飯店方面，星級飯店如晶華酒店、君悅酒店、寒舍集團、福容體系等國內知名飯店，不強制消費者戴口罩，員工仍須佩戴。君悅酒店表示考量海內外旅客的健康安危，初期會柔性建議客人佩戴口罩， 所有員工也都會配戴，客人離座取餐時會建議配戴口罩。JR東日本大飯店台北的鉑麗安全日自助餐同樣不強制客人戴口罩，取餐時則會建議客人配戴。

福容大飯店全台飯店與餐廳遵循防疫指揮中心規定，客人用餐、取餐，不強制戴口罩，但會宣導取餐不交談，自助餐檯上會增加「取餐時為了維護您的健康及飲食衛生，請勿交談」字樣海報宣導；服務人員仍然需配戴口罩。

天成飯店集團表示2月20日後，旗下各飯店出入口的消毒設備仍繼續保留，並建議同仁於工作時配戴口罩，自助餐廳會柔性建議客戶取餐時配戴口罩、提醒避免交談，其餘相關防疫措施，會隨時配合政府政策調整。

國泰飯店觀光事業為維護全體同仁與旅客之健康，旗下慕軒飯店、和逸飯店所有服務同仁值勤、飯店移動時仍維持配戴口罩；旅客則依照政府規定，尊重個人意願可自行選擇配戴口罩與否。

台北凱達考量員工會接觸到較多人群，為保護員工也讓客人安心，凱達員工仍會戴口罩為旅客服務，百宴自助餐會請客人取餐時戴上口罩與手套。新北希爾頓悅市集自助餐廳，會請客人取餐時戴上口罩。

北投大地酒店員工維持戴口罩，餐廳則會提供手套、自助餐的餐盤會有蓋子，客人就依照政府規定跟個人習慣，並不會強制。日勝生加賀屋表示飯店畢竟是服務業，經考量後，服務人員仍會配戴口罩，客人則是不強制戴口罩。台北國賓飯店同樣是員工目前維持配戴口罩服務，顧客部分依照相關法規公告指引。

新北將捷金鬱金香酒店服務中心接駁車駕駛同仁於執行駕駛工作時，含所有搭乘者仍需全程佩戴口罩；第一線服務人員仍採取佩戴口罩應對顧客；各營運點保持消毒及酒精使用設置；人潮聚集且無法保持適當距離、通風不良之場合、搭乘電梯時，仍建議旅客佩戴口罩；餐廳部分會口頭建議顧客取餐時配戴口罩。

為維護民眾的健康，義大皇家酒店與義大天悅酒店第一線服務同仁仍會配戴口罩，客人於飯店內餐廳用餐取餐時仍須配戴口罩，避免交談並保持適當距離，以提升用餐品質與衛生。