高雄市政府為改建壽山動物園斥資5.5億，但遭國民黨高雄市議員白喬茵踢爆，該經費中有2億多元是園方透過「認養專戶」募得，結果最後只有1百萬左右用在動物上。此外，她還怒批高雄市政府觀光局長高閔琳，自己想拿工程支出資料都要不到，是不是涉嫌包庇、灌水？

白喬茵日前在質詢時強調，新動物園將花5.5億元，但裡面卻有4.4億元工程是由觀光局委外辦理，她想拿到相關細項標單，結果從年前要到年後，只有132個字的「錢要怎麼花」。她更指出，「2億多的募款中，只用了100萬改善動物，我真的氣到發抖，人家捐錢給你們，是要改善動物環境、改善動物飼料，你們完全沒有做到，錢拿到就亂用。」

白喬茵接著指出，高雄觀光局的支出資料，議會都監督不到，是在逃避議會監督嗎？「我們一再請求觀光局給我們更細部的資料，但是你們完全無動於衷，看不到任何可以監督的東西，難道你們在包庇什麼，難道裡面有灌水嗎？」

對於白喬茵的質疑，高閔琳僅重複回應，「新動物園只要是私人或民間企業的捐贈，都要上網公告，對方只要有指定用途，我們就用在該用途上；另有關動物園的相關資料，您的服務處來要資料，我們都有提供，但要到多細？」

高閔琳另對高市府統包工程作法提出解釋，稱像是工程中所使用的油漆會一起算，混凝土也會一起算。對此，白喬茵忍不住再度開嗆，「我們不希望壽山動物園被汙名化，但想追根究底的是，各工程的細項金額，觀光局拖了好久好久，從年前拖到年後，不給就是不給。」