全家攜威德打造「威德雙酵益生菌」，標榜可促進新陳代謝。（全家提供）

三得利「TADAS比菲禦力菌」定價1090元。（三得利提供）

儘管室內口罩解禁，不少民眾仍習慣佩戴保護身體，養身浪潮並未消退，據統計，機能保健食品年產值達195億，去年年增率為9.78％，已是連6年正成長；此外，本週迎228連假，聚餐約會少不了，也間接活絡腸胃保健品、益生菌買氣。

全家攜美國保健品牌威德Weider獨家開發「威德雙酵益生菌」，以複合益生菌的角色幫助體內改變細菌叢生態，維持消化道機能，並搭雙重酵素促進新陳代謝，青少年、孕婦、銀髮族均適用， 即起至3月7日，威德雙酵益生菌單件特價850元，2件特價1450元；另每周五六日用全盈＋PAY支付，全家APP隨買跨店取威德一日補給錠系列享3包99元優惠。

營養師輕食於2015年創立，去年年營業額破5億，表現亮眼，近期新推「300億機能益生菌」，標榜足量菌數，有效期限內皆有300億好菌且100％無添加認證，現只要到品牌Google 地圖留評論，並截圖回傳至官方LINE，可獲100元折扣碼。

三得利則推「TADAS比菲禦力菌」，特別採用耐胃酸的「比菲德氏龍根菌」，訴求通過胃酸抵達消化道發揮作用，再搭配乳酮糖來輔助比菲德氏菌成長，延長其在消化道的存活時間，內含膳食纖維能促進腸道蠕動，並添加平時飲食不容易攝取到的乳鐵蛋白，於網路商城購買享9折。