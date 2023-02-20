為了因應歐盟啟動碳邊境調整機制（CBAM），高市府環保局20日特別於本洲產業園區辦理說明會，邀請專家學者以CBAM、盤查、減碳技術為題，向金屬、螺絲業者分享相關資訊，同時也成立螺絲業「碳盤查輔導團」，提供免費進廠輔導服務，協助產業從容面對淨零國際趨勢。

歐盟將於今年10月啟動碳邊境調整機制，要求進口產品申報碳含量，除了原有的鋼鐵、水泥、鋁、化肥等產業，更擴及下游螺絲、螺栓等產品。台灣與歐盟貿易往來密切，且高雄岡山地區又是螺絲、扣件產業重鎮，CBAM上路後勢必面臨衝擊。

根據歐盟最新規定，CBAM將分階段推動，第一階段為今年10月起要求進口產品申報碳含量，2026年開始根據碳含量進行收費，並逐年減少免費額度，因此碳盤查為產業首要面對的問題，後續才能依據盤查結果進行製程設備改善。

由於金屬、螺絲業者並非環保署列管應盤查登錄碳排的對象，且多為中小企業，較欠缺盤查、減碳能力，因此，此次說明會邀請產、學界專家分享扣件製程綠色製造技術、說明CBAM課徵範疇，也針對CBAM條文及申報規定進行說明。

環保局長張瑞琿致詞時表示，除了透過說明會建立產業CBAM、碳盤查觀念外，環保局今年也成立「碳盤查輔導團」，今年將提供企業免費盤查輔導服務，進廠協助企業建立排放清冊，初步鎖定兩大類對象，分別為今年環保署擴大列管的第2批排放源以及岡山、本洲產業園區金屬螺絲業者，在1到2月陸續辦理說明會後，預計將於3到7月進廠實地輔導。

張瑞琿強調，隨著歐盟CBAM申報今年10月上路、「氣候變遷因應法」2月15日正式公布，碳費最快明年徵收，呼籲產業必須加速碳盤查、製程改善、能源轉型等減碳工作，高雄市也將全力協助業者，共同面對國內、外淨零浪潮。