開局面對成德高中7人就被敲出5支安打失3分，美和高中趕緊換上彭李傑止血，打線則在4、5兩局共搶下4分，終場以8比3獲勝，復仇成功，在高中聯賽木棒組第三階段拿下首勝。

兩隊在第二階段首場就曾碰頭，當時成德以6比3贏球，第三階段再戰，美和一開賽就打出氣勢攻下4分，不過先發投手黃柏安也挨打，成德1局下以5安打追回3分，美和決定推出彭李傑救火先凍結失分，美和打線則是在4、5兩局各拿2分，終場以5分之差勝出。

拿下勝投的高二彭李傑無疑是最大功臣，自首局接替先發投手登板，一路投完全場，總計95球力撐6.1局無失分，只被敲出4安打，投出3次三振、2次保送。

美和總教練陳耿佑表示，黃柏安今天球不會跑才會被打，還好彭李傑有穩下來，他的變化球很大顆，發現成德打者打不到，所以才讓他繼續投下去，「他這次定位中繼，臨場應變能力不錯。」

北科附工則是有張梓鋒6局、賴胤豪1局，兩任投手合力演出無四死完封，以6比0撂倒三民高中；普門中學同樣也用兩個投手拿下勝利，呂昱廷5局、林育辰2局都無失分，以4比0連兩戰贏下壽山高中；台東體中陽益政6局、李育朋1局，同樣上演完封戲碼，以4比0擊敗羅東高工。

平鎮高中與大溪高中的「桃園內戰」由衛冕軍勝出，平鎮全場掃出10支安打，靠著3局下攻進4分奠定勝基，提前5局以9比2贏球；鶯歌工商則是對大理高中演出逆轉秀，以4比2獲勝，韋宏亮中繼4局失1分（非責失）拿下勝投。

高苑工商與西苑高中的「雙苑」對決，高苑在鄭兆凱5局無失分、張誠恩高中首轟帶領下，以4比1勝出；穀保家商與南英商工之戰則是直到6局下才由孫易磊安打打破平手僵局，加上林盛恩後援1.2局守成，終場以2比1險勝。