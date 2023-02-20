台中市東區今天發生一起行人遭撞死車禍案件，45歲陳姓男子騎乘機車行經精武路與玉皇街口，撞上當時違規穿越馬路的53歲游姓男子，游姓男子當場被撞彈飛到路中，當場無呼吸心跳，經目擊民眾打119叫救護車送醫搶救後，仍傷重宣告不治。

警方指出，20日17時許發生一起嚴重車禍，陳男騎乘普重機沿精武路東往西方向行駛，游姓男子當時沿玉皇街南往北方向穿越道路，雙方於事故地點發生碰撞，造成陳男手腳擦挫傷，未就醫，游男當場OHCA，經送中國附醫急救仍不治死亡。車禍相關肇事原因尚待警方進一步分析釐清。