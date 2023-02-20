通常性病只會通過性行為傳染，不過進行其他活動時，有時還是會擔心一個不小心就中標。一位女子表示，最近她在公廁被馬桶水濺到私密處，擔心可能因此得菜花，查詢之後發現會不會因此得性病的兩派說法都有醫生支持，無助之下只好上網求問。有過來人指出，雖然機率小，但還是有可能會因此中獎。

原PO在Dcard發文表示，最近她看了滿多篇菜花的文章，留言很兩極，一派是說菜花都是透過性行為傳染，公廁傳染只是安慰說法，另一派卻說公廁還是有機會得到，「而且這兩種說法都是有人去問過醫生且得到醫生支持」，剛好最近她在公廁方便時，私密處被濺到馬桶水，因此覺得相當慌張，無助之下只好上網求問，「被馬桶水濺到是有可能得菜花的嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「蘇怡寧（禾馨婦產科醫師）有說過了，醫生回公廁也會傳染大多是醫生給病患一個台階下」、「我被公廁濺過，但從沒得過！順帶一提我是母單。我是看醫師好辣節目，菜花幾乎都是性行為傳染的，醫師也不會點破當事人的說法」。

不過也有過來人分享，「雖然機率低還是有可能，我本身高中就得過菜花，雖然不清楚怎麼得到的，但很大機率是公廁，因為當時高中根本沒有發生過性行為，所以不可能是因為這個」、「可是我高中的時候完全沒有發生過關係也是中獎⋯」、「如果你講的是乳突病毒的話，傳染途徑真的多到爆炸」。