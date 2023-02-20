美國之音引述路透社報導，三位知情的銀行人士表示，在1月份銀行新增貸款創下紀錄後，中國人民銀行（大陸央行）已要求一些銀行放慢放貸速度，以遏制風險。

銀行人士表示，本月早些時候，人行向一些貸款人發出非正式指示，即所謂的「窗口指導」，要求他們「以適當的增長率」發放貸款。消息人士稱，銀行被告知在2月份控制新貸款的規模，避免以過快的速度發放新貸款。

報導稱，大陸各銀行面臨加快信貸支持的壓力，以支撐放緩的經濟。1月份，中國新增銀行貸款超過預期，達到創紀錄的4.9兆元人民幣。然而，貸款增長主要由國家支持的基礎設施項目支撐，而實際商業需求仍然疲軟。

一位銀行人士表示，「如果銀行盲目追求增加貸款規模，這可能是不可持續的。」

另一位知情的銀行人士表示，人行1月份還向一些大型國有銀行總部發出了指導意見，要求他們將1月份的部分貸款，分攤計入後幾個月帳目中。消息人士稱，此舉旨在避免銀行貸款數字突然飆升。