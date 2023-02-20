南投縣立委補選倒數計時，由於許淑華當選南投縣長，南投縣立委第二選區補選將於3月4日舉行。由於林明溱選情告急，國民黨中央於選前最後衝刺，將邀請台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕分別於2月25日黃金周、3月3日選前之夜，赴南投縣為林明溱站台輔選

根據「關鍵調查有限公司」15日公布的民調，有29.91%的縣民表示會投票給林明溱，29.88%則表示會投票給蔡培慧，兩人居然僅差0.03個百分點。而YouTuber《木炭Charcoal》於19日貼出一段影片，針對南投縣立委第二選區補選進行街頭民調，地點在南投市區，結果林明溱拿到26票、蔡培慧24票，林明溱只贏2票。

民進黨20日召開記者會，指控國民黨候選人林明溱在縣長任內仍有許多爭議至今未解，並公布其十大爭議言行。

國民黨則指控民進黨連日烏龍爆料與惡意抹黑，強調「蔡培慧選輸升官，林明溱不曾離開」。且由於綠營狂攻林明溱回鍋參選是為兒子林儒彬2024立委選戰卡位，林家父子19日在朱立倫陪同下，宣布父子都不選2024年立委，並回擊民進黨讓蔡培慧一直選，讓其他綠營在地經營的民代有志不能伸。

根據《TVBS》報導，由於林明溱選情告急，國民黨中央於選前最後衝刺，將邀請台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕分別於2月25日黃金周、3月3日選前之夜，赴南投縣為林明溱站台輔選，搶救藍營的立委席次！