台中大里區南門橋湧泉舉有百年歷史，過去是當地婦女前往洗衣的好地方。（台中市議員李天生提供／潘虹恩台中傳真）

台中大里區南門橋湧泉具有百年歷史，常有當地婦女前往洗衣，未料在南門橋拓寬工程完工後，湧泉出現斷流，昔日榮景不在。台中市議員李天生20日呼籲市府提出具體解決辨法，讓地方傳統特色能延續；對此，中市府建設局指出，後續將評估規畫洗衣平台及排水出口往下游移設，以期湧水量增加。

李天生指出，南門橋湧泉終年不枯竭，水質清淨，百年來附近居民都在此洗衣，是地方一大特色。拓寬工程施工前，曾經實地前往關切，同時提案要求設法保存，獲得建設局同意保證，不料工程完成後，湧泉不再出水，根本無法進行洗衣，地方懷疑是施工破壞水脈，造成湧泉斷流。

附近住戶黃太太指出，以往不少家庭主婦成群結隊前往該處洗衣，同時閒話家常，大家情同姐妹，甚至有人搬離後，仍大老遠前來洗衣，不過工程完工後，湧泉不再出水，希望市府設法解決，不要放任不管。

李天生強調，南門橋下擁有百年歷史的吊橋橋墩、湧泉及親子休閒空間，施工完成後，都設法保留、整修，橋下環境煥然一新，提供鄉親休閒遊憩的好去處，十分感謝建設局同仁的辛勞付出，不過希望正視湧泉斷流問題，早日設法解決，不要留下遺憾。

中市府建設局指出，南門橋改建工程復舊後，經鑽研探勘及抽水測試追查發現，南門橋下湧泉水質仍保持清澈，但出水量較小，確實無法使用，至於下游一帶出水量較為豐沛，後續將評估規畫洗衣平台下游移設，及排水出口往大智排水下游處移設，以期湧水量增加。