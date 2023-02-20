新竹縣112年中小學聯合運動大會20日閉幕，有1678名選手參賽，共有17項23人破紀錄，其中國中女子跳高部分，去年全中運的金牌選手林沛萱，一舉打破高懸32年的大會紀錄。去年全中運奪雙金的湖口高中徐立紘，也破2項大會紀錄，並將目標瞄準全中運，期望能在地主縣是再創佳績。

縣長楊文科表示，新竹縣將在4月22日舉辦全中運，也是睽違47年後再次舉辦，期望透過以賽代訓方式，選手們持續精進，在全中運突破自我、發揮實力，為新竹縣爭光。

去年全中運拿下雙金的芎林國中選手林沛萱，不僅刷新自己在縣運創下的大會成績，在國女組鉛球、全能100m跨欄、全能跳高、全能鉛球、全能運動5項破紀錄，其中跳高更打破由跳高好手唐莉文保持32年的紀錄。

湖口高中選手徐立紘此次在高男組5000公尺、10000公尺兩項破大會紀錄，徐立紘是去年全中運的雙金選手，他瞄準今年的全中運，不僅要有好成績，更追求打破全中運紀錄。

東泰高中選手鄒淑珺在縣運也破了高女組全能運動、高女全能100m跨欄破紀錄，全中運將在新竹縣舉辦，鄒淑珺也期望能再創佳績。

此外，尖石國中選手羅凱羿及林祥德，雙雙打破國男組3000公尺項目破大會紀錄，羅凱羿一舉將原紀錄10分08秒09推進至9分47秒03，同校的林祥德也破10分，成績為9分57秒04，刷新縣運的新紀錄。

成功國中田徑選手劉品辰，也在國男跳遠、4x100m接力項目共2項取得破大會紀錄的好成績。