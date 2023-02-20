泰嘉開發近期與台南人氣烘焙坊「小丞事」合作，開幕日850條吐司搶購一空。（柯宗緯翻攝）

泰嘉開發近期與台南人氣烘焙坊「小丞事」合作，開幕日850條吐司搶購一空。（柯宗緯翻攝）

高雄起家的泰嘉開發近年轉戰台南發展，尤其深耕九份子地區，闖出名號。近期更與台南人氣烘焙坊「小丞事」合作，從營造業跨足到烘焙業，開幕日850條吐司搶購一空，業者更發下豪語「未來3年至少再開設3家生活相關產業的店面」。

泰嘉開發近年致力發揚建築美學，保留20家大樓店面，引入名品，進一步打造「泰嘉生活聚落」，與人氣烘焙坊「小丞事」合作的「小丞事吐司建築室」跑第一棒，這次在九份子的建案「水舞川」大樓1樓開設小丞事吐司建築室，未來還會導入生鮮、甜點等各種業態，未來3年預估還會開設3間新店。

泰嘉開發董事長特助呂維哲表示，這次約斥資2000萬打造「小丞事吐司建築室」，包括設備和裝潢，光是要烤出獨特麵包風味，就狠砸上千萬元從歐洲、日本添購最新的設備，以及全台唯一雙台日本武藏溶岩窯烤爐，採用富士山火山熔岩，具有最佳蓄熱保溫能力。

泰嘉開發董事長呂金發則提到，小丞事的老闆是泰嘉已購客，幾次相談甚歡之後，催生共同事業，小丞事老闆有烘焙專業，在台南是知名排隊名店，小丞事的麵包真材實料，除採用古老的天然酵母魯邦種，用的麵粉、奶油、乳酪都是高檔進口貨，「堅持做到最好」的職人精神與泰嘉經營理念契合。

小丞事老闆賴德庭指出，小丞事吐司建築室初期每天量產約500條吐司，未來配合拓點計畫，產能將再提升到1500條吐司，初步構想將採加盟方式展店。