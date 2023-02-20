台玻以銷售平板玻璃為主，約佔合併營業收入65％以上，大陸又為主要市場。

在大陸解封後，市場預期第二季隨當地基建等各項工程開工及需求復甦，台玻今年營運可望在第二季觸底，下半年將可逐季成長。

台灣房市景氣趨緩，加上人力短缺影響建案工期等，使得冠軍去年多件建築工程通路訂單遞延，冠軍指出，影響約有數億訂單順延至今年，造成去年營運衰退。不過，房地產仍有剛性需求，加上全台老屋比例攀升，政府、民眾對於居住安全意識及生活品質提升，以及觀察近年建商增加投入都更推案，有助於創造整體建材市場仍有一定裝修翻新需求。加上集團進行產品銷售組合調整等優化政策推動，預期第二季起可逐步恢復正常營運。

通膨讓消費者緊縮預算、房地產景氣滑落，直接影響衛廚浴設備市場需求，加上國外產品的競爭，和成（1810）的衛廚浴產品銷售業績受到衝擊。

不過，在積極切入精密陶瓷、碳纖維等高值化產品後，和成指出，今年高值產品出貨比例預期可逐季提升，這對公司營收獲利應也可有相對的成長。