新竹縣政府為完善保障代理教師權益，並因應學校寒暑假期間，協助校務及參與活動的人力需求，縣長楊文科20日宣布即日起新竹縣立高中、國中小及幼兒園代理教師聘期將核給全學年聘期，另也將配合中央修正規定辦理。

教育局長楊郡慈表示，為善用中央補助款，另考量學校於寒暑假期間仍有營隊、行政事務等需要代理教師協助辦理，採專案核准方式延長代理教師聘期至當年度年7月31日止。

為兼顧代理教師權益及學校校務運作，自即日起新竹縣立學校（含幼兒園）任職的代理教師聘期迄日均延長至今年7月31日（已聘任在案的代理教師不追溯起聘日） ，並自112學年度起核給完整12個月聘期。

另外，111學年度的代理教師聘期統一延長至今年7月31日後，預計將增加5233萬餘元人事經費支出。未來代理教師發給全年薪的政策，初步預估每年需再增加1億466萬餘元人事經費，縣府希望中央能提供補助，避免排擠其他教育預算。