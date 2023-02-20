連江縣長王忠銘一行人今（20）日下午到訪福州市馬尾區，與馬尾區委書記莊永智及區政府官員座談，馬尾向馬祖提出各項交流及合作的邀請，我方則回應，疫情過後就該逐步重返原先的軌道，為既有的基礎，繼續築起兩馬的情誼。
馬尾方面向我方提出繼續共辦文化夏令營、體育競賽、閩劇公演等交流，我方回應，這些交流項目，在疫情前雙方單位皆有合作辦理，如今疫情漸漸趨緩，在既有基礎下，可以適時考慮恢復辦理交流。
馬尾建議落實產業融合，馬祖可多加介紹馬尾產業招商政策措施。對此我方答覆，建議提供可合作的項目，屆時由縣政府產業發展處或馬祖酒廠等單位進行對接。
此外，我方希望兩馬航線恢復常態化，進一步便利兩岸民眾往來。馬尾則回應，小三通常態化，是雙方共同期盼的目標，考量這條航線生存的重要關鍵，在於閩江口限速問題放寬限制，以及雙方開航條件受氣候因素影響，而有不同的認定標準，建請依照雙方船舶的條件來各自認定開航與否。
王忠銘表示，在過去所喊過的「共同家園」、「一日生活圈」、「兩馬先行」等口號，疫情過後就該逐步重返原先的軌道，為既有的基礎，繼續築起兩馬的情誼。
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